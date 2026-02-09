Mesut Özarslan'dan Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP lideri Özgür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ÖZEL İDDİALARI YALANLADI

Özarslan, Özgür Özel'in ailesine hakaret ettiğini iddia etmiş, Özel ise bu iddiaları yalanlamıştı. İsmail Saymaz ve Murat Yetkin’e konuşan Özel, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi. Özel, mesajlarının içeriğine dair şunları aktardı: "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. ‘Böyle bir şey yok, yolsuzluğum yok, iftira ediyorlar’ dedin. Ben sana inandım. 'Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim." Özel, Özarslan’a ayrıca, "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi, evlatlarını ve torunlarını utandıracak. Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dediğini söyledi.

