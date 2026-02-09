Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Algoritma üzerinden iş dağıtan yerli ve yabancı dijital platformlarda çalışanlar için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenleme ile birlikte bu alanda çalışanların sosyal güvenlik primleri, ücretleri kendilerine ödenmeden önce kaynağından kesilecek. İşsizlik ve sağlık sigortası da sistemin bir parçası olacak.

Pandemi sonrası hızla yaygınlaşan dijital platform çalışmaları özellikle kargo, yemek dağıtımı ve kurye hizmetlerinde istihdamın önemli bir bölümünü oluşturdu. Ancak mevcut sistemde bu çalışanların sosyal güvenlik ve iş güvencesi konusunda yasal bir çerçeve bulunmuyor.

Dijital platformlarda çalışma modeli genel olarak iki başlık altında uygulanıyor. Bunlardan ilki, internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla yapılan sanal işler. İkincisi ise talep üzerine ve konum bazlı olarak yürütülen saha çalışmaları.

BAKANLIK DÜZENLEME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yasal altyapısı olmayan bu çalışma biçimi için hükümet düğmeye bastı. Serbest çalışanlar ile iş dağıtımı yapan dijital platformlara yönelik yeni kuralların belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Hazırlık sürecinde, çalışanların iş alma süreçlerini, performans değerlendirmelerini ve ücretlendirme yöntemlerini belirleyen algoritmaların sınırları netleştirilecek. Öte yandan çalışanların kendi çalışma saatlerini belirleyebilmesi, istedikleri zaman çalışıp dinlenebilmesi gibi esnek yapının korunacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Yeni düzenleme ile iş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirlenecek, platform çalışanlarının hakları yasal güvenceye kavuşturulacak. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme süreçlerinin önü açılırken, karar alma mekanizmaları da yeniden yapılandırılacak.

Platformların tek taraflı ve keyfi şekilde iş ilişkisini sonlandırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca çalışanların işsizlik sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik haklarından yararlanabilmesi için gerekli yasal zemin oluşturulacak.

Sendikal haklara erişimin artırılması ve dijital platformların oluşturduğu çalışma ekosisteminin kayıt altına alınması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

PRİM KESİNTİLERİ NASIL UYGULANACAK

Sağlık hizmetlerinden yararlanmakta ya da emeklilik primlerini ödemekte zorlanan çalışanlar için prim ödeme kolaylıkları sağlanacak. Yeni sistemle birlikte sosyal güvenlik primleri, çalışana ödeme yapılmadan önce doğrudan kaynağından kesilecek.

Bu adımın hem kayıt dışılığı azaltması hem de platform çalışanlarının sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasını sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Sabah