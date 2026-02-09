Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı
Kocaeli Dilovası’ndaki bir ortaokulda görev yapan öğretmen, 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Turgut Özal Mahallesi’ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda öğrenim gören bazı öğrencilerin, öğretmenleri O.M.’nin kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul yönetimine bildirildi. Rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, tacizin yaklaşık bir yıl boyunca sürdüğü ve 24 öğrenciyi kapsadığı öğrenildi.
Velilerin şikayeti sonrası polis ekipleri harekete geçerek öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
