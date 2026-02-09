Altında Yeni Haftaya Yükselişle Başladı: Rekor Talep Geldi, Fiyatlar Yukarı Fırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı %1,41’lik yükselişle 4.964 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya da alıcılı bir seyirle giriş yaptı.

TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 5.010 dolar seviyelerine yakın işlem görürken, spot piyasada 9 Şubat 2026 tarihli gram altın fiyatı 7.020 TL’den güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.500 TL olarak belirlenirken, çeyrek altın 12.235 TL’den alıcı buluyor.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda gündemin önemli başlıklarından biri olan ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmelerde tarafların karşılıklı taleplerini ilettiği ve müzakerelerin devamı konusunda uzlaşı sağlandığı aktarılıyor. Ancak somut bir sonucun ortaya çıkmaması, yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürmesine neden oluyor.

ABD’DEN GELEN VERİLER ALTINI DESTEKLİYOR

ABD iş gücü piyasasına ilişkin son veriler, ekonomik aktivitede “zayıflama” sinyallerine işaret ediyor. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası’nın (FED) ilerleyen dönemde faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasını sağlıyor. Söz konusu beklentiler, altın fiyatlarının belirli destek seviyeleri üzerinde tutunmasına katkı sunuyor.

ALTINDA KRİTİK EŞİK

Analistler, altının ocak ayının son haftasında 5.602 dolar ile zirve yaptıktan sonra geri çekildiğini, ancak 4.500 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardığını hatırlatıyor. Mevcut teknik görünümü değerlendiren uzmanlar, “Son durumda fiyatlar 5.000 dolar ile imtihan veriyor. Önümüzdeki günlerde 5.000 doların üzerinde birkaç günlük kapanış, teknik olarak pozitif bir sinyal olabilir. Aşağı yönlü muhtemel bir hareketlilikte ise 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.620 dolar seviyesi önemli bir destek” ifadelerini kullanıyor.

ETF’LERDE TARİHİ ALTIN TALEBİ

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı son rapora göre, küresel altın borsa yatırım fonlarında (ETF) ocak ayında 120 tonluk net talep oluştu. Bu miktarın parasal karşılığının yaklaşık 19 milyar dolar olduğu belirtilirken, söz konusu girişlerin aylık bazda rekor seviyeye ulaştığı vurgulandı. Raporda ayrıca, ocak ayındaki %14’lük fiyat artışının altının toplam piyasa değerini 669 milyar dolara taşıdığı kaydedildi.

ASYA VE KUZEY AMERİKA ÖNE ÇIKIYOR

WGC verilerine göre Ocak 2026’da Asya kaynaklı altın ETF talebi 62 ton ile ilk sırada yer aldı. Bölge, küresel net girişlerin %51’ini oluşturdu. Çin, Asya’daki bu talebin yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmına öncülük etti.

Kuzey Amerika’da işlem gören altın ETF’lerine ise 7 milyar dolar değerinde 43,4 tonluk giriş yaşandı. Avrupa tarafında talep daha sınırlı kalırken, bölgedeki net girişler 13 ton (yaklaşık 2 milyar dolar) olarak kaydedildi.

2026 İÇİN ALTIN BEKLENTİLERİ GÜÇLÜ

WGC analistleri, piyasalardaki son hareketlere ilişkin değerlendirmelerinde, “Altın, Kevin Warsh'ın FED Başkanlığına aday olarak açıklanmasının ardından altında ocak sonunda sert geri çekilme yaşadı. Ancak fiyatlar aşırı yükselmişti ve düzeltme ihtimali artmıştı. Altın fiyatlarındaki son yükseliş muhtemelen bir duraklamayı gerektiriyor, ancak 2026'da yatırım talebinin devam edeceğini düşünüyoruz. Düşük faiz oranları, inatçı enflasyon ve hükümet harcamaları, altını daha cazip bir güvenli liman varlığı haline getiriyor. Jeopolitik gelişmeler itici güç olmaya devam edebilir” görüşüne yer verdi.

