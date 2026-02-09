Portekiz'de Zafer Sosyalistlerin: Aşırı Sağ Hezimete Uğradı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz’de yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro oyların yüzde 66,2’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Aşırı sağcı Chega Partisi lideri Andre Ventura ise yüzde 33,8’de kaldı.

İki dönemdir görev yapan Marcelo Rebelo de Sousa’nın yeniden aday olamaması nedeniyle düzenlenen seçimlerde 11 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. Ulusal Seçim Komitesi’nin açıkladığı resmi sonuçlara göre 63 yaşındaki Seguro, 1974 sonrası Portekiz demokrasisinin sekizinci cumhurbaşkanı oldu. Başbakan Luis Montenegro, yenilgiyi kabul ederek hükümetin çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Porto’da konuşan Montenegro, Portekiz halkının istikrar istediğini vurguladı.

'AMACIM ÜLKEYE HİZMET ETMEK'

Seçim zaferinin ardından Sosyalist Parti’nin etkinlik alanına giden Seguro ise, "Portekiz halkı demokrasisine büyük bir bağlılık gösterdi. Güvenlerini kazandım. Amacım ülkeye hizmet etmek ve geleceğe bakmak" dedi. Aşırı sağcı lider Ventura da sonucu kabul ederek, Seguro’ya başarı diledi ve “Ülkenin sorumluluk sahibi siyasetçilere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şiddetli yağışlar ve ülkede süren acil duruma rağmen seçime katılım yüzde 51 civarında gerçekleşti. Portekiz demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. İlk turda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oy almıştı. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Luis Marques Mendes ise yüzde 11’de kalarak yarış dışı kalmıştı.

Seçim süreci, ülkede artan sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut krizi ve işçi hakları tartışmalarının gölgesinde geçti. Son iki yılda ekonomik büyüme yüzde 2 seviyesinde seyrederken işsizlik oranı yüzde 6’nın üzerinde bulunuyor. Aralık ayında ise Portekiz, son yılların en büyük genel grevine sahne olmuştu.