TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) 2025 yılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e ulaştı. Toplam nüfusun 43 milyon 59 bin 434’ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734’ünü ise kadınlar oluşturdu. Buna göre nüfusun yüzde 50,02’si erkeklerden, yüzde 49,98’i kadınlardan meydana geldi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, Türkiye’de yaşayan yabancı nüfusun da arttığını ortaya koydu. Yabancı nüfus bir yılda 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 oldu. Bu grubun yüzde 49,3’ü erkeklerden, yüzde 50,7’si kadınlardan oluştu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025’te binde 5 seviyesine çıktı.

KENTLERDE YAŞAYANLARIN ORANI ARTTI

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun oranı 2024’te yüzde 93,4 iken, 2025’te yüzde 93,6’ya yükseldi. Buna karşılık belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6’dan yüzde 6,4’e geriledi.

NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YOĞUN KENTLERDE

Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) kullanıma alınmasıyla birlikte yerleşimler “yoğun kent, orta yoğun kent ve kır” olarak sınıflandırıldı. Bu yeni ayrıma göre Türkiye nüfusunun yüzde 67,5’i yoğun kentlerde, yüzde 15,8’i orta yoğun kentlerde, yüzde 16,8’i ise kırsal alanlarda yaşamaktadır.

33 İLİN NÜFUSU AZALDI

2024’te 40 ilin nüfusu azalırken, 2025 yılında bu sayı 33 il olarak kaydedildi.

İSTANBUL ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

EN AZ NÜFUS BAYBURT’TA

82 bin 836 kişilik nüfusuyla Bayburt, Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili oldu. Bayburt’un ardından Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis geldi.

ESENYURT BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İlçe bazında yapılan incelemede, İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 kişiyle ilk sırada yer aldı. Böylece Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt’u Şahinbey, Çankaya, Keçiören ve Şehitkamil izledi.

NÜFUS YAPISINDA YAŞLANMA SÜRÜYOR

Nüfus piramitleri incelendiğinde, 2007 ile 2025 yılları arasında doğurganlık ve ölüm hızlarındaki düşüşe bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞ 34,9’A ÇIKTI

Türkiye’de ortanca yaş 2024’te 34,4 iken 2025’te 34,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2’ye, kadınlarda ise 35,7’ye çıktı.

EN YÜKSEK ORTANCA YAŞ SİNOP’TA

İller bazında en yüksek ortanca yaş 44 ile Sinop’ta ölçüldü. Sinop’u Giresun ve Kastamonu izledi. En düşük ortanca yaş ise 21,8 ile Şanlıurfa’da görüldü.

MEDENİ DURUMDA CİNSİYETE GÖRE FARKLAR

Veriler, hiç evlenmemiş erkeklerin oranının kadınlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi. Buna karşılık dul ve boşanmış kadınların oranı erkeklerden fazla oldu. Evli nüfus oranı ise her iki cinsiyette de benzer seviyelerde seyretti.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI

15-64 yaş grubunu kapsayan çalışma çağındaki nüfus oranı 2007’de yüzde 66,5 iken, 2025’te yüzde 68,5’e yükseldi. Çocuk nüfus oranı azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfusun payı belirgin şekilde arttı.

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN FAZLA İSTANBUL’DA

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olarak hesaplandı. İstanbul, kilometrekare başına 2 bin 943 kişiyle en yoğun il oldu. En düşük nüfus yoğunluğu ise kilometrekareye 11 kişiyle Tunceli’de kaydedildi.

Kaynak: AA