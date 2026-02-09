İfadeye Çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçin Karar

Giresun'da ifadeye çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İfadeye Çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçin Karar
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye gitti. Savcılıkta ifadesi alınan Dede, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Mahkeme, Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hasbi Dede, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dede, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

CHP Giresun
