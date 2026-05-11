İran Gerilimi Piyasaları Sarstı! Gram Altında Sert Düşüş

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında sert geri çekilmeye neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklamaları sonrası yükselen petrol fiyatları ve güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluşturdu.

ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde beklenen ilerlemenin sağlanamaması, piyasalarda jeopolitik gerilimin süreceği endişesini artırdı. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı taşırken yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı.

ONS ALTINDA YÜZDE 1’LİK DÜŞÜŞ

Piyasalarda spot ons altın fiyatı yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 668 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, son işlemlerde ise 4 bin 673 dolar civarında işlem gördü.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Ons altındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yaklaşık yüzde 1 düşüş yaşayarak 6 bin 811 TL seviyelerine kadar çekildi. Gram altın şu sıralarda ise 6 bin 820 TL seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR VE PETROL ETKİSİ

Küresel piyasalarda doların güç kazanması da altın fiyatlarını baskılayan önemli etkenlerden biri oldu. Uzmanlar, doların değer kazanmasının altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiğini belirtiyor.

Öte yandan Donald Trump’ın, İran’ın ABD’nin sunduğu barış teklifini kabul etmediğini açıklaması da piyasalardaki tansiyonu yükseltti. Yaklaşık 10 haftadır devam eden çatışmaların kısa vadede sona ermeyeceği beklentisi güç kazanırken, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarında yeni riskleri beraberinde getirdiği ifade edildi.

İŞTE 11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4674 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6819 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 11.146 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 22.293 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 45.640 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi