Zehirlenme Kabusu Bitmiyor! 23 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya’da bir vakfın yurdunda kalan ve dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra zehirlenme şüphesi yaşayan 23 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Türkiye son haftalarda peş peşe yaşanan zehirlenme skandalıyla sarsılıyor. Vatandaşlar, ülkenin dört bir yanında gıda zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvururken, sıradaki adres Sakarya oldu.

Sakarya’da bir vakfa ait yurtta kalan 23 kız öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri tavuk döneri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yurtta yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin zehirlenme nedeninin laboratuvar sonuçlarıyla belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sakarya zehirlenme
