Bir Zehirlenme Vakası Daha! Fabrika İşçileri Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi.

Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Mersin
