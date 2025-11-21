Yine Zehirlenme Vakası... Şişli'de 25 Kişi Hastanelik Oldu!

Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Almanya’dan İstanbul’a gelen dört kişilik Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesi, Türkiye’de gıda güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Bunun ardından benzer vakalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Taksim'de bu nedenle hastaneye başvurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli’deki olası bir gıda zehirlenmesi vakasına ilişkin açıklama yaptı. Güner, "Şişli’de bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştur. Toplam 25 kişinin tedavisi yapıldı, genel durumları iyi" dedi.

Kaynak: Halk TV

zehirlenme
