Böcek Ailesinin Ölümünün Arkasındaki Firmadan Bir Skandal Daha! Karan Bebeği de Hayattan Koparmış
İstanbul Şişli’de, yan dairede yaşayan 2.5 yaşındaki Karan bebeğin ölümüne, komşusunun evinde yapılan ilaçlamanın neden olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Böcek ailesinin ölümüyle gündeme gelen ilaçlama şirketinin yaptığı uygulama sonrası, adli tıp raporuna göre çocuğun ölümü böcek ilacı zehirlenmesine bağlı bulundu.
İstanbul Şişli’de Nisan ayında 2.5 yaşındaki Karan bebek, komşu dairede yapılan ilaçlamanın ardından iddiaya göre zehirlenerek hayatını kaybetti.
KARAN’IN ÖLÜMÜNDE İLAÇLAMA BULGUSU
Böcek ailesinin hayatını kaybettiği faciada gündem olan ilaçlama şirketinin bir sorumsuzluğu daha ortaya çıktı. Nisan ayında hayatını kaybeden Karan bebeğin ölümüyle alakalı ilaçlama şirketinin yan binayı ilaçladığı belirlendi.
AYNI FİRMA KARAN BEBEĞİ DE HAYATTAN KOPARMIŞ
Tv100 Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik konuya ilişkin aktardığı bilgilere göre; "Böcek ailesinin kesin ölüm nedeni beklenirken ekipler çalışmalarını sürdürürken geçmişte benzer bir olayın yaşandığını tespit etti. Fatih’te 2.5 yaşındaki Karan bebek, komşu dairede yapılan ilaçlamanın ardından iddiaya göre zehirlenerek hayatını kaybediyor.
Karan’ın ölümüyle ilgili adli tıp kurumundan çıkan rapora göre, çocuğun ölümünün böcek ilacı zehirlenmesinden dolayı olduğu tespit edildi.
Kaynak: TV100