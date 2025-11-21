Böcek Ailesinin Ölümüne İlişkin Soruşturma Sürüyor: İlaçlama Belgesi Ortaya Çıktı

Fatih’te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otelde yapılan ilaçlama işleminin belgesi ortaya çıktı.

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ve ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin dört ferdinin ölümüyle ilgili süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘SERTİFİKAM YOK’ İTİRAFI

11 Kasım’da otele giderek ilaçlama yapan Doğan C., savcılık ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şüpheli, “Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi” sözleriyle kaçak ve usulsüz çalıştığını itiraf etti.

İLAÇLAMAYA AİT BELGE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın kritik unsurlarından biri olan ilaçlama belgesi de ortaya çıktı. 11 Kasım tarihini taşıyan belgede, otelde yapılan uygulamanın hamam böceği, güve, sinek çeşitleri, karınca ve akreplere karşı düzenli aylık işlem kapsamında gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: DHA

