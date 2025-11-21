Böcek Ailesi Soruşturmasında Flaş Gelişme! Otel Sahibi ve Çalışanı Tekrar Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih’te konakladıkları otelde yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra yaşamını yitiren Böcek Ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olarak daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi H.O. ve çalışan R.B. hakkında yeni bir adım attı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Şüpheliler hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “konutunu terk etmeme” tedbiri uygulanmasının ardından serbest kalmaları üzerine savcılık karara itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, her iki kişi hakkında da “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu ve tutuklama şartlarının oluştuğu vurgulandı.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

İtirazı değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler için uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Kararın ardından emniyet ekipleri otel sahibi ve otel çalışanının yeniden gözaltına alındığını bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in ölümüne ilişkin soruşturmada ilaçlama süreci ve otelin yükümlülükleri mercek altına alınırken, yeniden gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise emniyette devam ediyor.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Kaynak: DHA