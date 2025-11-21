Böcek Ailesini Ölüme Götüren 'Ticari Sır' Skandalı: İlaçlama Şirketinin Karanlık Geçmişi İfşa Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek Ailesi’nin ölümünde ‘kimyasal zehirlenme’ ihtimali güçlenirken, gözlerin çevrildiği ilaçlama şirketi hakkındaki tartışmalar büyüyor. Fatih’te konakladıkları otelde yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan aileyi zehirlediği iddia edilen firma, geçmişte aldığı şikayetlerle de gündem oldu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, internette bu şirket için “3 ay önce Esenler’de evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi acile gitti. Siz de insanların zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma. Ayrıca belgeleri bile yok" yorumu yapıldığı ortaya çıktı.

ÖZEL FORMÜLLÜ DEDİLER, SİTEDEN SİLDİLER

Otelin 101 numaralı odasında 11 Kasım günü yapılan ilaçlamanın, üst katta kalan Böcek Ailesi’nin hastaneye kaldırılmasıyla ilişkili olabileceği değerlendirilirken, şirket sahibi Zeki Kışı ifadesinde yalnızca piyasada kolayca bulunabilen “ROK” ve “Alfasc” isimli iki ilacı kullandıklarını söyledi.

Ancak aynı firmanın web sitesinde daha önce kullanılan ilacın “Başka yerde bulamazsınız, özel formüllü” ifadeleriyle tanıtıldığı ortaya çıktı. Söz konusu bölüm önce internet sitesinden kaldırıldı, ardından dün şirketin web sitesi tamamen kapatıldı. Bu hamlenin “delil karartma” olup olmadığı savcılık tarafından değerlendirilecek.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ KABARIK: “ÜST KOMŞUNUN ÇOCUĞU ZEHİRLENDİ”

Şirkete dair Google'daki yorumlar ise halen duruyor. Yaklaşık 700 yorum var. Bu yorumlardan birinde daha önce evini ilaçlatan bir müşterinin, "Bu firma 3 ay önce Esenler'deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanların zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma. Ayrıca belgeleri bile yok." şeklinde bir yorumu var.

'TİCARİ SIR'

Şirket bu yoruma tazminat davası açacakları uyarısını yaparak tehditvari bir biçimde "Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur" cevabını vermiş. Bir başka yorumda da yine ilaçlama için bu şirketi arayan bir müşterinin "İlaçlama için hangi ürünü kullandıklarını sordum çünkü kaliteli hizmet alıp almayacağımı bilmek istedim. Ancak sanki devlet sırrıymış gibi 'Veremeyiz, ticari sır' cevabı verdiler" ifadeleri var.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Böcek Ailesi’nin ölümüne yol açan kimyasalın kaynağını belirlemek için soruşturma derinleştirilirken, ilaçlama şirketinin geçmişi ve dijital izleri de mercek altına alınmış durumda. Savcılık, firmanın internet sitesini kapatma hamlesini de inceleyecek.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Hürriyet