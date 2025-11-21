Faciaya Giden Anlar! Böcek Ailesinin Kaldığı Oteli İlaçlayan Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ve ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin 4 ferdine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 İSME YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında uygulanmasına karar verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı için Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, 2 şüpheli hakkında bu kez tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

‘SERTİFİKAM YOKTU’

Otelin ilaçlanmasını yapan ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., savcılıktaki ifadesinde, “"Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

4 kişinin hayatını kaybettiği faciada, oteli 11 Kasım’da ilaçlayan Doğan C.’nin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde Doğan C.’nin ilaçlama yapmak amacıyla otele giriş-çıkış yaptığı anlar net şekilde görülüyor.

Kaynak: DHA