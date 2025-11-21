Faciaya Giden Anlar! Böcek Ailesinin Kaldığı Oteli İlaçlayan Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin 4 ferdine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla bağlantılı olarak otelde ilaçlama yapan ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C.’nin otele giriş ve çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ve ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin 4 ferdine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faciaya Giden Anlar! Böcek Ailesinin Kaldığı Oteli İlaçlayan Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

2 İSME YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında uygulanmasına karar verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı için Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, 2 şüpheli hakkında bu kez tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

‘SERTİFİKAM YOKTU’

Otelin ilaçlanmasını yapan ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., savcılıktaki ifadesinde, “"Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

Faciaya Giden Anlar! Böcek Ailesinin Kaldığı Oteli İlaçlayan Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

4 kişinin hayatını kaybettiği faciada, oteli 11 Kasım’da ilaçlayan Doğan C.’nin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde Doğan C.’nin ilaçlama yapmak amacıyla otele giriş-çıkış yaptığı anlar net şekilde görülüyor.

Böcek Ailesi Soruşturmasında Skandal İtiraf! 4 Şüpheli TutuklandıBöcek Ailesi Soruşturmasında Skandal İtiraf! 4 Şüpheli TutuklandıGüncel
Yürek Yakan Anlar: Böcek Ailesi Hastaneye Böyle Gitmiş... Taksici O Anları AnlattıYürek Yakan Anlar: Böcek Ailesi Hastaneye Böyle Gitmiş... Taksici O Anları AnlattıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Çocukların Suça Sürüklenmesi Araştırılacak: Karar Resmi Gazete'de Çocukların Suça Sürüklenmesinin Araştırılması Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
3 İlde Aynı Anda Baskın: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 1.9 Milyon Uyuşturucu Hap Yakalandı 3 İlde Aynı Anda Baskın! Zehir Tacirlerine Ağır Darbe
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor