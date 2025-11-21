Çocukların Suça Sürüklenmesi Araştırılacak: Karar Resmi Gazete'de
Çocukların suça yönelmesine neden olan etkenlerin kapsamlı biçimde araştırılması, buna yönelik koruyucu-önleyici politikaların geliştirilmesi ve çocukların toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlayacak adımların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de duyuruldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Anayasa’nın 98’inci maddesi ile TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddelerine dayanarak oluşturulan komisyon, çocukların suça sürüklenmesine yol açan faktörlerin tüm yönleriyle analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması için görevlendirildi. Komisyon kurulmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.
Araştırmayı yürütecek komisyonun 22 üyeden oluşması ve başkan, başkanvekili, sözcü ile kâtip seçiminin ardından 3 ay süreyle çalışması kararlaştırıldı. TBMM Genel Kurulu’nun 19 Kasım 2025 tarihli 19’uncu birleşiminde alınan kararda, ihtiyaç duyulması halinde komisyonun çalışmalarını Ankara dışına taşıyabileceği de ifade edildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: