MHP Lideri Devlet Bahçeli: Silivri'ye Gidiliyorsa İmralı'ya da Gidilir

Gazeteci Ceyhun Bozkurt’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme siyasetin gündemine oturdu. Yaklaşık 50 dakika süren buluşmada Bahçeli, son günlerde yoğun tartışmalara neden olan "İmralı'ya gerekirse ben giderim" çıkışı sonrası gelen tepkilere sitem etti. Yöneltilen eleştirilere tepki gösteren MHP lideri, “Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.” dedi.

‘SİLİVRİ’YE GİDİLİYORSA İMRALI’YA DA GİDİLİR’

Yaptığı "İmralı'ya gerekirse ben giderim" çıkışı sonrası gelen tepkilere sitem eden MHP lideri Bahçeli, "İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.” dedi.

Kritik ziyaretle ilgili Ceyhun Bozkurt'un yaptığı paylaşım şöyle:

"Uzun süredir istiyordum ama kısmet düneymiş. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Milliyetçi-Ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli ile uzunca bir gündem sohbeti yapma imkanım oldu. Tarih çok güzel denk geldi. Salı günü yine ezber bozan açıklamalar yapan Sayın Bahçeli ile açıklamalarını konuşma imkanımız oldu. Yaklaşık 50 dakika süren sohbetimizde Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi, Suriye’de ne yapılmalı, Kıbrıs’taki durum, FETÖ ile mücadelede sıkıntılar neler, futboldaki bahis soruşturması gibi başlıklarda detaylı değerlendirmelerini aktardı. Her meseleyi yüzeysel, günlük politika veya oy kaygısıyla değil, tarihin yeniden yazıldığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için derinlemesine analiz ettiğini gördüm.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü iç cephe dahil olmak üzere artırılmasına yönelik önerilerinden ve gelecek yıllara yönelik analizlerinden bir devlet adamı,

Geçmiş ve geleceği birleştirerek yaptığı analizlerden ve atılması gereken adımları tek tek tarif etmesinden bir stratejist gördüm. Lafı uzatmadan Türkiye’nin temel meselelerindeki bazı değerlendirmelerini aktarmak isterim.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ: Türkiye terörle mücadelede büyük başarılar elde etti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin önemine yönelik açıklamalarıyla beraber terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması için böyle bir adım attık. Gelinen aşama olumludur. Şimdi tartışma İmralı’ya gidilmesi meselesi. Bu meselenin önemli muhataplarından biri Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur. Böylece hedefimize yönelik önemli bir eşik aşılacaktır.

Şimdiye kadar Öcalan’ın açıklaması, PKK’nın feshedilmesi, silahların yakılması gibi önemli eşikler aşıldı. Gelinen aşama olumludur.

Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de kurucu önder ifadesini kullandım. Kullanıyorum.

İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.

Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir.

AHMET TÜRK İLE DİYALOG: Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde “Uzak Şehir” dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki, “Ama bir şey eksik dizide” dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı.

SURİYE: Suriye’de üniter bir yapı olmalı. Geçmişte açıkladım. Suriye’de BAAS rejimi vardır. Önce baba Esad sonra oğlu iktidardaydı. Son 13 yılda büyük zulümler yaşandı. 8 Aralık 2024’ten sonra yeni bir dönem var. Türkiye Suriye konusunda önemli bir güç. İsrail Suriye’yi parçalamak istiyor. Bunun önündeki engel Türkiye. Suriye’de yeni dönemde Türkiye’nin desteğiyle üniter bir devlet oluşmalı. Ülkede 11 tane etnik ve mezhepsel yapı var. Bunları bir arada tutmak için üniter yapı zorunlu. Ancak demokratik bir sistem kurulmalı. Ancak ülkenin yüzde 85’i Araplardan oluşuyor. Resmi dil Arapça olur, Anayasal sistem zarar görmeden diğer dillerin de kullanımının önü açık olur. Bunun dışında bir durum, Suriye’de İsrail’in hedeflerine hizmet edecektir.



KIBRIS: KKTC Meclisi seçimden kısa bir süre önce iki devletli çözüm önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu politika hayata geçirildi. Ancak seçimi kazananlar iki devletli çözüme muhalefet ediyor. Bu yapı ENOSİS hayali kuran EOKA, AKEL gibi yapıların Kıbrıs Türk tarafındaki uzantısı CTP. Türkiye’de de mevcut CHP yönetimiyle ortak çalışıyorlar. İki devletli çözümü reddediyorlar. Ben de bu durum üzerine seçim gecesi çıktım çözüm KKTC Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararı almasıdır dedim. İki toplumlu çözüm, çözüm değildir. Bu çözüm bir yılandır. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Yoksa o yılan hepimizi sokar.

FETÖ İLE MÜCADELE: Halen sıkıntılar var. Örneğin operasyonlarda görüyoruz. Halen aktif şekilde çalışıyorlar. Özellikle Maydonoz Döner gibi operasyonlarda görüyoruz, finans ayağını diri tutmaya çalışıyorlar. Finans ve diğer ayaklar mutlaka ezilmeli. Yoksa halen FETÖ tehdidi ile yaşarız.

BAHİS SORUŞTURMASI: Futbolu lekeleyen işler bunlar. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum. Çok önemli mücadele yürütüyor. Destekliyorum."

