Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18'inci kez bugün saat 14.13’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu toplantıda, bundan sonraki sürece yönelik bazı konuların açık bir şekilde konuşulacak” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum ile yapılmasını talep etti.

KAPALI OTURUMDA YAPILDI

Komisyonun kapalı oturumda yapılması kararlaştırıldı. Toplantının kapalı yapılmasına CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ret oyu verdi. Kapalı oturuma katılmama kararı alan CHP'li üyeler ise komisyon salonundan ayrıldı.

OYLAMA KARARI

Komisyonda söz konusu İmralı ziyareti İçin oylama kararı alındı. Komisyon üyeleri ziyaret için oylama yaptı. Toplantıda, siyasetin ana gündem maddelerinden biri olan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesiyle ilgili bir karar çıktı.

CHP KARARINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı ziyareti için, "Üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Komisyonda kalacağız" ifadelerini kullandı. Emir, komisyon toplantısının gizli olarak yapılmasına da karşı olduklarını ifade etti.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Toplantıda İmralı ziyareti için oylama kararı alındı. Karar, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oyları ile alındı. Komisyon toplantısı kapalı gerçekleştirildi. Toplantıda İmralı'ya gidilmesi kararı alındı. Karar oy çokluğuyla alındı.

Karar oy çokluğuyla alındı. Oylamada 32 evet, 3 çekimser ve 2 de hayır oyu çıktı.

HANGİ İSİMLER İMRALI'YA GİDECEK?

DEM Parti, olası İmralı ziyaretine Gülistan Kılıç Koçyiğit'in gideceğini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise “MHP adına İmralı’ya ben gideceğim” açıklamasında bulundu. Öte yandan AK Parti adına İmralı'ya Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın gitmesinin beklendiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi