CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz'

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı gündemi ile toplandı. İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği yönünde kararın alınacağı toplantı öncesi CHP'den kritik açıklama geldi.

'İMRALI'YA GİTMEYECEĞİZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin desteğimiz devam edecek. Ülkeye barışı partimiz getirecek. "İmralı'ya gitmeyeceğiz. Komisyonda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP'li Emir, “Biz böylesine zor meselelerin açık, şeffaf ve halkın önünde yapılması gerektiğini dile getirdik. Komisyon çalışmalarına başladığımızda, kapalılık kararının ancak komisyonun kararı ile alınabileceğini belirttik. Komisyonumuz üç toplantıda kapalı toplantı kararı aldı şu ana kadar. Bu toplantıda bakanlar ve MİT Başkanı, görüşlerini paylaştılar. Biz de bu toplantılarda, devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler verilir diye kapalı olmasını destekledik" ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ KAPALI YAPILMASINA ELEŞTİRİ

Emir, şöyle devam etti: "Ancak İmralı’ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir."

CHP SALONDAN AYRILDI

Toplantının kapalı yapılmasına karar verilmesinin ardından CHP, toplantının yapılacağı salondan ayrıldı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'li komisyon üyeleri ile birlikte TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Aldıkları İmralı kararının gerekçelerini açıklayan Emir, şunları söyledi: "Bugünkü toplantının milletin gözü önünde açıkça yapılması gerektiğini düşünüyoruz. CHP olarak biz onyıllardır Kürt sorunu olarak bilinen sorunun konuşularak çözülebileceğini söyleyegelen partiyiz. Bu nedenle komisyona katkı verdik ancak kapalı kararı çıkınca katılmamızın doğru olmayacağına karar verdik.

CHP olarak tarihsel bir tutarlılık için Kürt meselesini demokratik yolllardan çözmeye her zaman söyledik. Dün olduğu gibi bugün de barış için atılacak samimi adımların sonuna kadar yanındayız. Milletimize karşı sorumluluğumuzun gerekliliği olarak komisyonda olacağız.

İmralı'ya gidişin tarihi kavşak olarak nitelendirilmesi komisyonun kuruluş amacına uygun değildir. Komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 vekilimizin adaya gitmesi yerine teknoloji kullanılarak daha kolay yöntem kullanmak mümkündür.

Hatırlatmak isteriz; bugün herkesin ne diyeceğini beklediği CHP kapatma kararıyla karşı karşıya. Partimiz her şeye rağmen demokrasi ve çözüm umuduyla komisyonda kalmaya devam etmektedir. Partimiz ülkemize barışı da demokrasi ve adaleti getirecek güce sahiptir."

