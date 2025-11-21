Art Arda Zehirlenme Vakaları: Bu Kez Adres Bolu! 14 Öğrenci Hastaneye Koştu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 14 öğrenci, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedavinin ardından taburcu edilirken, yemeklerden alınan numuneler incelemeye alındı.

Son dönemde farklı şehirlerde art arda yaşanan gıda kaynaklı zehirlenme vakalarına bir yenisi de Bolu’dan geldi. Bu kez üniversite öğrencileri hastanelik oldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören 14 öğrenci, dün fakülte yemekhanesinde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Şikayetleri artan öğrenciler hastanelere başvurdu.

ÖĞRENCİLER AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Öğrencilerden 10’u Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 4’ü ise Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi. Müdahalelerinin ardından tüm öğrencilerin taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Yaşanan şikayetlerin ardından yemekhaneden numuneler alınarak incelemeye gönderildi.

Kaynak: DHA

