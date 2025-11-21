Eskişehir’de Silahlı Çete Çökertildi! 20 Şüpheli Operasyonda Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’de yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, kent genelinde faaliyet gösterdiği tespit edilen silahlı bir suç örgütü çökertildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile KOM Başkanlığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, örgütün uzun süredir çeşitli suçlara karıştığını ortaya çıkardı.

ÇOK SAYIDA SUÇ DOSYASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, örgütün silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, silahla tehdit, kasten yaralama, yağma ve yağmaya teşebbüs, iş yeri kurşunlama, çek–senet tahsilatı ve mala zarar verme gibi pek çok suça karıştığını gösterdi.

31 ŞÜPHELİNİN 20’Sİ OPERASYONDA YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 31 şüphelinin farklı eylemlere karıştığı belirlendi.

18 Kasım 2025’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt kapsamında işlenen suçlardan dolayı daha önce yakalanarak tutuklanan 10 kişinin de hâlen cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

SİLAHLAR, FİŞEKLER, KILIÇ VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda silah ve malzeme ele geçirildi. Aramalarda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 8 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 357 farklı çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 1 kılıç ve 1 bıçak, Bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamu düzenini bozmaya çalışan şahıslara yönelik mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi