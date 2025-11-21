Böcek Ailesinin Ölümünün Ardından... Bu Zehre Dikkat, Bakkalda Bile Satılıyor! Kutusu Açıldığı An Geri Dönüşü Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'dan 9 Kasım'da tatile geldikleri İstanbul'da Fatih ilçesinde bir otele yerleşen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Anne ile 2 çocuğu yaşamını yitirdi, entübe edilen baba Servet Böcek de 17 Kasım'da hayatını kaybetti.

Ailenin ölümüne ilişkin hazırlanan ön otopsi raporunda; 'oteldeki ortama bağlı kimyasal zehirlenme' olasılığının öncelikli olduğu belirtildi. Otelde ilaçlama yapan şüphelinin herhangi bir eğitim ya da sertifikaya sahip olmadığı, buna rağmen zirai ilaç kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Böcek ailesi

Zirai ilaçların insan yoğunluğunun bulunduğu kapalı alanlarda kullanımının yasak olduğu ve bu tür kimyasalların yalnızca sertifikalı uzmanlar tarafından uygulanabileceği vurgulandı.

'HIZLI SONUÇ ALMAK İÇİN TARIM ZEHRİ KULLANIYORLAR'

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Türkiye'de oteller, konutlar, huzurevleri ve insanların bulunduğu tüm yaşam alanlarında düzenli ilaçlama yapıldığını belirterek, kritik açıklamalarda bulundu:

"Ancak bu alanlarda tarım ilacı kullanımı tamamen yasaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlerin kullanılması zorunludur. Buna rağmen bazı firmalar, hızlı sonuç almak için tarım zehri kullanıyor. Eğitimlerde bunun yasak olduğu açıkça belirtilir, uygunsuz uygulama yapan firmaların yetkileri iptal edilir. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde düzenli eğitimler vermekte. Her yıl ortalama 500 ile 1000 kişi, bu eğitimleri tamamlayarak sertifika almaktadır. Uygulayıcı eğitimi ile 3 günlük programdan geçen kişiler ilaçlama firmalarında çalışabilmektedir."

Prof. Dr. Hüseyin Çetin

'DUVARLARDAN BİLE SIZABİLİR'

Prof. Dr. Çetin, olaya neden olduğu değerlendirilen alüminyum fosfitin kullanım alanlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Alüminyum fosfitin çözünmesiyle ortaya çıkan fosfin gazı kokusuzdur, fark edilmesi zordur. Duvar çatlaklarından, lavabo giderlerinden kolayca diğer odalara sızabilir. Bu kimyasalları yalnızca özel fumigasyon (Zararlıları öldürmek amacı ile kapalı bir ortama gaz halinde kimyasal verilmesi) eğitimi olan kişiler kullanabilir. Bu zehirlenme, tablet formunda bulunan alüminyum fosfitin neme temas ettiğinde fosfin adı verilen son derece zehirli bir gazın yayılması sonucunda olmuştur.

Bu tür zirai ilaçlar yalnızca dev tahıl siloları, buğday depoları, pirinç yığınları, gemi konteynerleri gibi insan bulunmayan ve birkaç gün kapalı kalacak alanlarda kullanılabilir. Ancak yaşanan olayda, yalnızca uygulayıcı eğitimi olan bir kişinin, yanında bir sorumlu amir olmadan, 'sorunu çözelim' mantığıyla bu ürünü uygunsuz şekilde kullanması felakete yol açmıştır."

'YOK OLMA SÜRESİ EN AZ 32 SAAT'

Antalya'da ilaçlama şirketi sahibi Uğur Çetin de İstanbul'da yaşanan olaydaki en büyük hatanın, ilaçlama öncesinde otelin tahliye edilmemesi olduğunu söyledi. Alüminyum fosfitin hava sıcaklığı ve neme göre çözündüğüne dikkati çeken Uğur Çetin, şöyle devam etti:

"16 derecenin altında ilacın reaksiyonu yoktur. 16 derecenin üzerine çıktığı zaman atılan tabletler yaklaşık 3 saat içinde açılmaya başlar, gaz haline gelir. Güvenlik önlemleri alınmadıysa, gaz her açık yerden diğer odalara gider. Hava akımını yakaladığı andan itibaren bacalama sistemiyle çıkar. Hava akımında nereden tahliye olacaksa oraya gider. Bunun yok olma süresi yaklaşık 32 saattir."

Uğur Çetin

'BAKKALDA BİLE SATILIYOR'

Alüminyum fosfite ulaşımın çok kolay olduğunu söyleyen Çetin, "Bakkalda bile satıyorlar. Bir köye gidin, 'ambar hapı' deyin, veriyorlar. Bunun reçeteyle satılması lazım. Bu zehirli bir şey. Bilen, bilmeyen bunu satıyor. Kutusunu açtığın zaman havanın nemiyle birlikte reaksiyona giren bir ilaç" diye konuştu.

Alüminyum fosfitin sarımsak gibi koktuğunu söyleyen Uğur Çetin, "Bu ilacın hafif sarımsaklı kokusu vardır. Bu kokuyu aldığınız an diyor ki 'Sizi zehirlemeye başlıyorum.' Ya da burada gaz etkilenmeye başlıyor diye sizi uyarıyor aslında ilaç. Hafif sarımsak ve ekşimsi bir kokusu var, oradan farkına varmaları lazım" dedi.

Kaynak: DHA