Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! İşte Etkilenecek İller

Meteoroloji, yarın Ege ve Marmara'nın bir bölümünde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışların özellikle Ege’nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tekin’e göre yurdun büyük bölümünde sakin bir hava beklenirken, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Cumartesi günü Edirne, Muğla, Aydın ve İzmir’in güney kesimleriyle Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Marmara ve Ege genelinin yanı sıra Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın çevrelerinde yağış görülecek. Meteoroloji, özellikle Muğla, Aydın, Denizli ve Edremit Körfezi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

YAĞIŞ DOĞU'YA İLERLEYECEK

Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem kademeli olarak iç ve doğu bölgelere ilerleyecek. Pazartesi günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Karadeniz’in büyük bölümünde yağış bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, önümüzdeki hafta iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece birden düşecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BEKLENTİ NE?

Ankara: Hafta sonu yağış yok. Sıcaklık 21–22 derece. Pazartesi kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul: Hafta sonu parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece civarında.

İzmir: Cumartesi kıyı ilçelerde yağış, pazar günü il genelinde sağanak var. Sıcaklık 22–24 derece.

