İstanbul'da Bir Zehirlenme Vakası Daha! 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Olay, saat 18.30 civarında Çınar Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir aile evde ilaçlama yaptı. Kullanılan yoğun kimyasal nedeniyle apartmanda yaşayan biri bebek toplam 7 kişi etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 7 kişinin zehirlendiği belirlendi ve ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

