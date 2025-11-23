Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Erdoğan, bölgesel ve küresel konular ile iki taraflı ilişkileri ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Erdoğan, “Türkiye–Fransa ilişkilerinin ilerletilmesi için karşılıklı atılacak adımların önem taşıdığını” vurguladı.

Gazze’de sağlanan ateşkesin devam ettirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının kritik olduğunu belirten Erdoğan, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını ve Türkiye’nin bu yönde çaba gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna–Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla son bulması için diplomatik imkanların etkin şekilde kullanılmasının önemine değindi ve Türkiye’nin barış odaklı müzakerelerde tarafları bir araya getirme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi. Erdoğan, “Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini” belirtti.

Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesinin ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki adil ve kalıcı barış için çabalarını sürdürdüğünü ve İstanbul müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının barış için fırsat yaratabileceğini ifade etti. Görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin de önemi dile getirildi.

SİNGAPUR İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirme kararlılığını ifade ederek, atılan adımların artarak süreceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca ASEAN’a Diyalog Ortaklığı ve Yeniden Asya Girişimi kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

DSÖ İLE SAĞLIK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya gelerek sağlık alanındaki iş birliği fırsatlarını görüştü. Görüşmede, küresel sağlık meseleleri ve Türkiye’nin uluslararası sağlık diplomasisindeki rolü ele alındı.

Kaynak: DHA