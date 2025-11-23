Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa, Singapur ve İtalya liderleri ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Gazze’de ateşkesin sürdürülmesi, iki devletli çözüm ve Ukrayna-Rusya barışı konularında Türkiye’nin diplomatik çabalarını vurguladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Erdoğan, bölgesel ve küresel konular ile iki taraflı ilişkileri ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Erdoğan, “Türkiye–Fransa ilişkilerinin ilerletilmesi için karşılıklı atılacak adımların önem taşıdığını” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar - Resim : 1

Gazze’de sağlanan ateşkesin devam ettirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının kritik olduğunu belirten Erdoğan, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını ve Türkiye’nin bu yönde çaba gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna–Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla son bulması için diplomatik imkanların etkin şekilde kullanılmasının önemine değindi ve Türkiye’nin barış odaklı müzakerelerde tarafları bir araya getirme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar - Resim : 2

MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi. Erdoğan, “Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini” belirtti.

Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesinin ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki adil ve kalıcı barış için çabalarını sürdürdüğünü ve İstanbul müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının barış için fırsat yaratabileceğini ifade etti. Görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin de önemi dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar - Resim : 3

SİNGAPUR İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirme kararlılığını ifade ederek, atılan adımların artarak süreceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca ASEAN’a Diyalog Ortaklığı ve Yeniden Asya Girişimi kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi’nde Kritik Temaslar - Resim : 4

DSÖ İLE SAĞLIK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya gelerek sağlık alanındaki iş birliği fırsatlarını görüştü. Görüşmede, küresel sağlık meseleleri ve Türkiye’nin uluslararası sağlık diplomasisindeki rolü ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde Konuştu! 'Sınanmalar Dünya Ekonomisini Etkiledi'Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde Konuştu! 'Sınanmalar Dünya Ekonomisini Etkiledi'Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 TemaslarıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 TemaslarıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Macron Fransa
Son Güncelleme:
Özel Bakım Merkezinde Felaket: Minik Poyraz Efe Hayatını Kaybetti Özel Bakım Merkezinde Felaket: Minik Poyraz Efe Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hırsızlar Sahilleri Talan Etti: Bölge Dronla Tek Tek Görüntülendi Hırsızlar Sahilleri Talan Etti: Bölge Dronla Tek Tek Görüntülendi
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda
Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak
Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor
Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu