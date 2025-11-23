Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde KYK yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca Sakarya Valiliği, açık cezaevinde kalan 171 hükümlünün benzer şikayetlerle tedbiren hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı bölgelerinde son günlerde toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere çok sayıda kişi başvuruyor. Birçok ilde zehirlenme şüphesi yaşayan vatandaşlar hastaneye koşarken, bir haberde Adıyaman ve Sakarya’da geldi.

Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

70 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK’ya bağlı kız ve erkek yurtlarında akşam yemeği sonrası 70 öğrenci aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi görülen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2

Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından öğrencilerin servislere alındığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Olay sonrası Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, hastaneye giderek öğrencilerin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 3

SAKARYA AÇIK CEZAEVİNDE TOPLU ZEHİRLENME

Adıyaman’daki olayla eş zamanlı olarak Sakarya’da da benzer bir durum yaşandı. Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinin ardından çok sayıda hükümlüde gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğünü duyurdu.

Valilik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."

Gece boyunca devam eden sağlık kontrollerinde, rahatsızlanan hükümlü sayısının 171’e yükseldiği bildirildi.

Yine Zehirlenme Vakası... Şişli'de 25 Kişi Hastanelik Oldu!Yine Zehirlenme Vakası... Şişli'de 25 Kişi Hastanelik Oldu!Güncel
Art Arda Zehirlenme Vakaları: Bu Kez Adres Bolu! 14 Öğrenci Hastaneye KoştuArt Arda Zehirlenme Vakaları: Bu Kez Adres Bolu! 14 Öğrenci Hastaneye KoştuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adıyaman Sakarya zehirlenme
Son Güncelleme:
Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor
Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu
Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda
Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama