Sevilla'da Garcia Pimienta Dönemi Bitti

Sevilla FC, teknik direktör Francisco Javier García Pimienta ile yollarını ayırdı.

Sevilla'da Garcia Pimienta Dönemi Bitti

Sezon başında göreve getirilen 50 yaşındaki İspanyol teknik adam, takımın LaLiga'daki son dört maçını kaybetmesi ve genel olarak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle görevden alındı. ​

Pimienta, antrenörlük kariyerine Barcelona'nın altyapısında başlamış, ardından Las Palmas'ı LaLiga'ya yükselterek dikkat çekmişti. Sevilla'daki görev süresi ise sadece birkaç ay sürdü. Kulüp, Pimienta'nın yerine deneyimli teknik direktör Joaquín Caparrós'u sezon sonuna kadar takımın başına getirdi. ​

Kaynak: AA

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