Turgutlu 1984 Evinde Kaybetti, Amatöre Düştü

Turgutlu Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 38'inci dakikada Osman Şahin, 45+3'üncü dakikada Alperen Aydın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde noktaladı.

Ev sahibi ekip 57'nci dakikada Arda Köksal ile farkı 1'e indirirken, Ordu temsilcisi 88'inci dakikada Osman ile bir gol daha bularak skoru 3-1’e taşıdı.

Bu sonuçla Turgutlu 1984 grupta 16 puanda kalırken, Orduspor 1967 puanını 50'ye yükseltti. Eski adıyla Turgutluspor, 2017'de yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e 8 yıl sonra düştü.

Kaynak: DHA