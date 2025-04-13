Bursaspor Ligin Bitimine İki Hafta Kala Şampiyon Oldu, 2. Lig'e Yükseldi
Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bursaspor bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Artvin Hopaspor, 27. dakikada Alperen'in golüyle öne geçti. Bu gole 43. dakikada Furkan Sakı'nın kaydettiği golle karşılık veren Bursaspor, skoru dengeledi.
Maçın son bölümlerine doğru baskısını artıran yeşil-beyazlı ekip, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Bursaspor, sahadan galibiyetle ayrılarak, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ila netti.
Maç sonunda oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Bursaspor önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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