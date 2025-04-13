Fosfatspor, Silivrispor’u Tek Golle Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Silivrispor’u konuk etti. Fosfatspor, rakibini tek golle gerçek hanesine 3 puan yazdırdı.

Play-off potasının iki puan gerisinde olan Fosfatspor, kalan son iki maçta rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Şampiyonluk hedefi ile lige başlayan Fosfatspor, 40 puan ile 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA