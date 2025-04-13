Fosfatspor, Silivrispor’u Tek Golle Yendi

Mazıdağı Fosfatspor, TFF 3. Lig 28. haftasında konuk ettiği Silivrispor’u tek golle yenmeyi başardı.

Fosfatspor, Silivrispor’u Tek Golle Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Silivrispor’u konuk etti. Fosfatspor, rakibini tek golle gerçek hanesine 3 puan yazdırdı.

Play-off potasının iki puan gerisinde olan Fosfatspor, kalan son iki maçta rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Şampiyonluk hedefi ile lige başlayan Fosfatspor, 40 puan ile 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA

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