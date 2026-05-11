Barcelona Real'i Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti
İspanya La Liga’nın 35. haftasında futbol dünyasının gözü El Clasico’ya çevrildi. Camp Nou’da Real Madrid’i ağırlayan Barcelona, kritik mücadeleyi 2-0 kazanarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
BARÇA REAL'E FIRSAT VERMEDİ
Katalan ekibi maça hızlı başladı. İlk gol 9'uncu dakikada Rashford’un frikikten attığı şık vuruşla gelirken, 18. dakikada Dani Olmo’nun hazırladığı pozisyonda Ferran Torres farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda oyunun kontrolünü eline alan Barcelona, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 91’e yükselten Barcelona, 77 puandaki en yakın takipçisi Real Madrid'le arasındaki farkı açarak La Liga’da mutlu sona ulaştı. Katalan devi üst üste ikinci, toplamda 29. lig şampiyonluğunu kazandı.
