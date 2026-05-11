Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun

İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, savcıyı “hesabınızda şüpheli işlem var” diyerek paniğe sürükledi. Yapılan yönlendirmeler sonucunda H.G.’nin hesabından toplam 850 bin lira çıktı.

Olay, 24 Nisan günü mesai sonrası yaşandı. Evine gitmekte olan Savcı H.G., 212’li sabit bir numaradan aranarak hesabında izinsiz işlem yapıldığı konusunda uyarıldı. Telefonda konuşan kişi, mobil bankacılık uygulamasına girerek hesap hareketlerini kontrol etmesini istedi. Hesabını inceleyen savcı, 480 bin liranın başka bir hesaba gönderildiğini fark etti.

Dolandırıcı, gönderilen hesabı tanıyıp tanımadığını sorduktan sonra işlemin iptali için yeniden arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Kısa süre sonra tekrar iletişime geçen şüpheli, bu kez “ters işlem” yapılması gerektiğini belirterek savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı.

Şüphelinin yönlendirmesiyle çekilen kredi tutarı da aynı hesaba EFT ile gönderildi. İşlemlerin ardından hesabına erişemeyen H.G., durumdan şüphelenerek bankayla iletişime geçti. Yapılan incelemede toplam 850 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklanırken, Ramazan T. ile Ece D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı H.G.’nin hesabından çıkan paranın ise savcılık çalışmasıyla kurtarıldığı ve mağduriyetin giderildiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah