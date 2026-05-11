Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar

Hollanda bandıralı MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının rastlanması Kovid-19 pandemisini hatırlatarak endişeye neden oldu. Tv100 ekranlarında yayınlanan ve Tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu Pazar Raporu’nda Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hantavirüs hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bilgilendirmesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

* Güney Kore’deki durağan bir sıvıda banyo yapan kişilerde ortaya çıktı. Su da kirlenebilir ve sudan da solunum yoluyla alınabilir. Gıda kaynaklı bulaşlar var ancak bu da gıdanın ağızdan solunum yoluna virüsün bulaşması şeklinde olduğu düşünülüyor.

PANDEMİ BEKLENİYOR MU?

* Bu virüsün özelliği grip ya da koronavirüs kadar sık ve büyük mutasyonlara uğramamasıdır. O nedenle dünyada bir pandemi oluşturması beklenmiyor. Ancak dünyada bir pandemi mutlaka oluşacak aynen deprem gibi. Kaçınılmaz bir gelecek. Zaten belirli aralıklarla olmuş ve hep olacak.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?

* Gribe benzer bir durum ortaya çıkıyor. Birkaç gün süreli şiddetli ateş, baş ağrısı, bazen kusma, ishal ve kas ağrıları şeklinde bir tabloyla karşımıza çıkıyor. Bu dönemde bir temas hikayesi yoksa kişide hantavirüsten şüphelenmek mümkün değil.

* Trombositleri yani pıhtılaşmayı önleyen hücreleri aralıklı ölçüyoruz. Normal seviyenin altına indiğinde hastaneye yatırıyoruz. Böbrek fonksiyonlarını inceliyoruz. Eğer böbrek fonksiyonlarında üre yükselmeye başlarsa hemen yoğun bakıma alıyoruz. Amerika’da bu işi solunum ve kalp fonksiyonları ile takip ediyorlar. Onlar da benzer bir algoritma izliyor.

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞANLAR DİKKAT

* Gıda depolarında çalışanların dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri, bu tür ortamlarda temizlik süpürerek yapılmamalı. Önce deterjan sıkılacak ya da ortam dezenfekte edilecek. Ondan sonra maske ve eldiven takılarak temizlik yapılabilir.

* Koronavirüsten edindiğimiz güzel alışkanlıklar vardı. Maske ve küçük el dezenfektanları vardır. Hantavirüs oda ısısında 2-3 gün yaşayabiliyor. Nemli olursa 5-6 güne uzayabiliyor. Ancak ultraviyole ışınlarından ve dezenfektanlardan çok etkileniyor. Ve hemen ölüyor virüsler. O nedenle sabunla, suyla ya da dezenfektanla el temizliği yapmadan bilmediğimiz yerlere dokunduğumuzda elimizi ağzımıza götürmeyeceğiz. Belirli risk durumlarda maske takacağız ve dokunacaksak belki elimizi yıkayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi