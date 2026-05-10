Hantavirüslü Gemide Tahliyeler Başladı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye'ye Getirilecek

Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği “MV Hondius” gemisi İspanya'nın Tenerife kentinde demir attı. Öncelikli olarak İspanyol yolcuların tahliyesine başlanırken, süreç büyük bir dikkat ve olağanüstü önlemler altında sürüyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Hantavirüslü Gemide Tahliyeler Başladı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye'ye Getirilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaya bir kez daha pandemi korkusu yaaşatan Hantavirüslü gemi “MV Hondius” 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı.

TAHLİYELER BAŞLADI

İspanyol yetkililere göre, enfeksiyon belirtisi göstermeyen yolcular, belirti göstermediklerinden emin olmak için İspanyol sağlık yetkilileri tarafından test ediliyor ve ardından küçük teknelerle karaya taşınıyor. Tahliyelerde öncelikli olarak İspanyol vatandaşları yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYORLAR

Daha sonra yolcular limandan yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havaalanına, özel olarak hazırlanmış otobüslerle götürülecek ve buradan ülkelerine giden uçaklara binecekler.

Avrupa Halk Sağlığı Ajansı, yaptığı açıklamada yolcu gemisi MV Hondius'taki tüm yolcuların ihtiyati tedbir olarak yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiğini belirtti.

GEMİDEKİ TÜRKLER ÜLKEYE GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

3 yolcuda da herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı belirtildi. Açıklamada “Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 kişinin de kendi evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Pandemi
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Kendisini Şehit Cenazesinde Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti Kılıçdaroğlu, Kendisini Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan Tehdit Gibi Açıklama: Hedef Bu Kez Ne ABD Ne de İsrail İran'dan Tehdit Gibi Açıklama
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni
İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme
Kılıçdaroğlu, Kendisini Şehit Cenazesinde Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti Kılıçdaroğlu, Kendisini Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti
TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı