Hantavirüslü Gemide Tahliyeler Başladı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye'ye Getirilecek

Dünyaya bir kez daha pandemi korkusu yaaşatan Hantavirüslü gemi “MV Hondius” 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı.

TAHLİYELER BAŞLADI

İspanyol yetkililere göre, enfeksiyon belirtisi göstermeyen yolcular, belirti göstermediklerinden emin olmak için İspanyol sağlık yetkilileri tarafından test ediliyor ve ardından küçük teknelerle karaya taşınıyor. Tahliyelerde öncelikli olarak İspanyol vatandaşları yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYORLAR

Daha sonra yolcular limandan yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havaalanına, özel olarak hazırlanmış otobüslerle götürülecek ve buradan ülkelerine giden uçaklara binecekler.

Avrupa Halk Sağlığı Ajansı, yaptığı açıklamada yolcu gemisi MV Hondius'taki tüm yolcuların ihtiyati tedbir olarak yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiğini belirtti.

GEMİDEKİ TÜRKLER ÜLKEYE GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

3 yolcuda da herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı belirtildi. Açıklamada “Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 kişinin de kendi evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi