Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirüs Açıklaması: 'Türkiye’de Pozitif Vaka Yok'

Dünyada MV Hondius gemisindeki salgınla gündeme gelen hantavirüs tehlikesine karşı Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye genelinde henüz hiçbir vakanın tespit edilmediğini duyururken, vatandaşları doğrulanmamış bilgi kirliliğine karşı uyardı.

Sosyal medya ve kamuoyunda yayılan hantavirüs haberlerinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Halk sağlığını koruma adına tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu bildiren bakanlık net mesajlar verdi.

'HENÜZ POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ'

Açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan taramalarda hantavirüs bulgusuna rastlanmadı. Bakanlık, "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir" diyerek, kamuoyunda dolaşan asılsız iddiaların bilimsel bir dayanağı olmadığını vurguladı.

'KIRLİ BİLGİYE DEĞİL, RESMİ MAKAMA İNANIN'

Bakanlık, özellikle sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir."

KESİNTİSİZ TAKİP SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarının ilgili tüm birimler tarafından kesintisiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı hazırlıklı olunduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı Virüs Salgın
