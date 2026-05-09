Kovid Alarmı Geri Dönüyor? DSÖ'den Hantavirüs Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinin İspanya’nın Tenerife Adası’na yaklaşması sonrası kamuoyunda artan endişelere ilişkin açıklama yaptı.

Tedros, Tenerife halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, 2020’deki pandemi travmasının halen taze olduğunu bildiğini belirterek, “Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor: Bu yeni bir Kovid-19 değil. Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede” ifadelerini kullandı.

'CİDDİ ANCAK RİSK DÜŞÜK'

DSÖ Başkanı, gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu, durumun ciddi ancak Tenerife halkı için riskin düşük değerlendirildiğini söyledi. Tedros, şu ana kadar gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını, DSÖ uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanın hazır olduğunu belirtti.

Tedros, İspanyol yetkililerin, yolcuların Granadilla’daki endüstriyel limana kontrollü şekilde indirileceği, yerleşim bölgelerinden uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bir plan hazırlandığını kaydetti. Tedros, “Siz ya da aileleriniz bu yolcularla karşılaşmayacaksınız” dedi.

Kaynak: ANKA