İran'dan Tehdit Gibi Açıklama: Hedef Bu Kez Ne ABD Ne de İsrail

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Ekreminiya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İRAN'IN GÜCÜ HAFİFE ALINIYOR'

Ekreminiya, ABD ve İsrail'in İran'ın askeri gücü ile direniş azmini hafife aldığını söyledi.

'KESİNLİKLE SORUNLA KARŞI KARŞI KALACAKLAR'

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini savunan Ekreminiya, "Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

'TİCARETİMİZ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR'

ABD'nin deniz ablukasıyla birlikte psikolojik savaş yürütmeye çalıştığını ancak buna rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetinin kırılmadığını dile getiren Ekreminiya, "Raporlara göre deniz ticaretimiz sorunsuz devam ediyor. Sınırlı sayıda gemiye el konuldu, buna karşılık biz de Siyonist rejimin (İsrail'in) gemilerine el koymuş durumdayız" şeklinde konuştu.

'HEDEF LİSTELERİNİ GÜNCELLEDİK'

ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini ve hedef listelerini güncellediklerini belirten Ekreminiya, şunları kaydetti:

"Savaşın ilk günlerinde İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kuveyt ve Irak'taki ABD üslerine operasyon düzenledi ve başarıyla İran'a dönüş yaptı. F-5 savaş uçaklarımız ülkeye sağ salim döndü ancak Su-24 uçakları dönüş yolunda isabet aldı."

Kaynak: AA