TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı

Yangın, saat 06.00 sıralarında İstanbul'da Tuzla TEM Otoyolu, Tepeören mevkiinde tur otobüsünde çıktı. İddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a gelen içerisinde 43 yolcunun bulunduğu Fatih Şahin’in kullandığı 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında dumanlar yükseldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yoldaki diğer sürücülerin korna çalarak uyarması sonucu şoför Şahin otobüsü emniyet şeride çekerek, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm otobüsü sardı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. Tahliye edilen 43 yolcu başka otobüslere bindirilerek gidecekleri yerlere götürüldüğü öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA