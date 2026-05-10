Macaristan'da Magyar Resmen Başbakan

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Ulusal Meclis'te yapılan açılış oturumunda ülkenin resmen yeni başbakanı oldu.

Son Güncelleme:
Macaristan'da Magyar Resmen Başbakan
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel seçimlerin ardından 199 sandalyeli Ulusal Meclis'te, açılış oturumu yapıldı. ​​​​​​​Tisza'nın 141 milletvekili kazanmayı başardığı mecliste, Magyar'ın başbakanlığı için oylama yapıldı.

MAGYAR RESMEN BAŞBAKAN

Yapılan oylamada, Tisza lideri Magyar, 16 yıllık Viktor Orban'ın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Magyar, oylama sonucu resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

MACARİSTAN'DA SEÇİM SONUÇLARI

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Macaristan
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Putin’den Zelenskiy Mesajı: 'Anlaşma İçin Görüşebilirim' Putin’den Zelenskiy Mesajı, 'Anlaşma İçin Görüşebilirim'
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İsrail'in Zorla Alıkoyduğu Sumud Aktivistleri Sınır Dışı Edildi İsrail'in Zorla Alıkoyduğu Sumud Aktivistleri Sınır Dışı Edildi
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan Tehdit Gibi Açıklama: Hedef Bu Kez Ne ABD Ne de İsrail İran'dan Tehdit Gibi Açıklama
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni
İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme
Kılıçdaroğlu, Kendisini Şehit Cenazesinde Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti Kılıçdaroğlu, Kendisini Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti
TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı