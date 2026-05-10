Taksim'deki Şampiyonluk Kutlamaları Karıştı! İki Grup Birbirine Girdi

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalarda iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taş, şişe ve sandalyeler kullanılırken, 1 kadın başından yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar kutlama yapmak için meydanda toplandı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ, 1 KADIN YARALANDI

Kutlamalar sırasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye, taş ve şişe fırlattığı kavgada savrulan bir sandalye kutlama yapan kadının başına isabet etti. Yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

