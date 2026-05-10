İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Son Güncelleme:
İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler hakkında ilk kararlar çıktı.

Soruşturmada, şirket üzerinden 'kurgusal sistem' kurularak ihalelere müdahale edildiği öne sürülüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 29’unun gözaltına alındığı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu açıklanmıştı.

1 KİŞİ SERBEST, 6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre, şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak hakkında karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Murat Cırık hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 22 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İBB Soruşturmasında 7 İsim AdliyedeİBB Soruşturmasında 7 İsim AdliyedeGüncel

İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına AlındıİBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına AlındıGüncel

Bakan Gürlek İlk Kez Açıkladı: İBB Davasında İfadesini Geri Çeken Kimse YokBakan Gürlek İlk Kez Açıkladı: İBB Davasında İfadesini Geri Çeken Kimse YokGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağışlar Geliyor, Tarih Verildi Kuvvetli Yağışlar Geliyor, Tarih Verildi
Adana'da Atlara Kırbaçlı İşkence! 3 Çocuk Hakkında Yasal İşlem Adana'da Atlara Kırbaçlı İşkence! 3 Çocuk Hakkında Yasal İşlem
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme
Putin’den Zelenskiy Mesajı: 'Anlaşma İçin Görüşebilirim' Putin’den Zelenskiy Mesajı, 'Anlaşma İçin Görüşebilirim'
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Yeşil Pasaportta Kapsam Genişliyor! O Meslek Grubu da Yararlanacak Yeşil Pasaportta Kapsam Genişliyor! O Meslek Grubu da Yararlanacak