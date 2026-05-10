İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler hakkında ilk kararlar çıktı.

Soruşturmada, şirket üzerinden 'kurgusal sistem' kurularak ihalelere müdahale edildiği öne sürülüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 29’unun gözaltına alındığı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu açıklanmıştı.

1 KİŞİ SERBEST, 6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre, şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak hakkında karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Murat Cırık hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 22 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi