Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir ihaleyle ilgili başkan Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdiği öne sürüldü.

'SÖZLEŞME İHALEDEN 2 AY SONRA DÜZENLENDİ'

Soruşturmaya göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi, Milli Kuvvetler Caddesi'ne bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihalenin 31 Aralık 2024'te, yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı iddia edildi.

BAKANLIKTAN İZİN ÇIKTI

2 milyon TL bedelle yapılan ihalede usulsüzlük olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin, konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı.

Bakanlığın, konuyla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah