Haluk Levent Gülistan Doku'yu Unutmadı! Konserde Fotoğrafını Açtı

Tunceli’de düzenlenen ‘Mameki Fest Gençlik’ etkinliklerinde sahne alan Haluk Levent, 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku’nun posterini açıp, türkü seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde kalabalık Gülistan Doku’ için slogan attı.

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ve 3 gündür süren ‘Mameki Fest Gençlik’ etkinlikleri kapsamında, Munzur Nehri kıyısındaki Mameki Parkı’nda Haluk Levent, konser verdi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN FOTOĞRAFINI AÇTI

Akşam saatlerinde sahneye çıkan Haluk Levent, konser sırasında 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku’nun fotoğrafının yer aldığı posteri açarak türkü seslendirip, aileye destek mesajı verdi. Bunun üzerine alandaki kalabalık uzun süre ‘Gülistan Doku’ sloganları attı.

‘ACILI ANNESİNİN YANINDAYIZ’

Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Haluk Levent, “Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayız. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Haluk Levent, sözleri Yusuf Hayaloğlu’na, bestesi ise Ahmet Kaya ait ‘Hani Benim Gençliğim Nerede’ şarkısını konsere katılanlarla birlikte seslendirdi.

Kaynak: DHA

