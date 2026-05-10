Putin’den Zelenskiy Mesajı: 'Anlaşma İçin Görüşebilirim'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le yalnızca 'nihai bir barış anlaşmasının imzalanması' amacıyla görüşebileceğini söyledi. Kremlin lideri, müzakereden ziyade sonucu bağlayan bir görüşme istediğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le üçüncü bir ülkede görüşmeye açık olduğunu söyledi. Kremlin Sarayı’nda gazetecilere konuşan Putin, olası temasın müzakere süreci değil, sonuçlandırıcı bir adım olması gerektiğini vurguladı. "Görüşme yapılabilir ama masada imza olmalı, süreç konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM ARAYIŞINA AÇIĞIM'

Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yaklaşımında çözüm arayışına açık olduğunu belirtirken, sürecin iki ülke arasında yürütülmesi gerektiğini savundu. Ayrıca bazı uluslararası temaslara değinerek, barış girişimlerine dair farklı ülkelerle görüşmeler yapıldığını da aktardı.

Kaynak: AA

