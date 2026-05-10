Çatalca'da Jet Ski Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul Çatalca'da Yalıköy Sahili'nde denize giren vatandaşlar, açıkta bir jet skinin alabora olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve sualtı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişiden İ.K.G. hafif yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından denizde kaybolan Y.E.D'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından Y.E.D'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

