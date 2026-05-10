Yolsuzluk Soruşturmasında Flaş Gelişme: Muhittin Böcek'ten Etkin Pişmanlık Başvurusu
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek’in Antalya Adliyesi’nde ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
5 Temmuz’da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek’in başvurusunun ardından bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildiği ve savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de daha önce 2 Mayıs’ta etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuş ve ifade vermişti. Soruşturma süreci devam ediyor.
Kaynak: DHA
