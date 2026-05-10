Yolsuzluk Soruşturmasında Flaş Gelişme: Muhittin Böcek'ten Etkin Pişmanlık Başvurusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu.

5 Temmuz’da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek’in başvurusunun ardından bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildiği ve savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de daha önce 2 Mayıs’ta etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuş ve ifade vermişti. Soruşturma süreci devam ediyor.

Kaynak: DHA