Yolsuzluk Soruşturmasında Flaş Gelişme: Muhittin Böcek'ten Etkin Pişmanlık Başvurusu

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek’in Antalya Adliyesi’nde ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
Yolsuzluk Soruşturmasında Flaş Gelişme: Muhittin Böcek'ten Etkin Pişmanlık Başvurusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu.

5 Temmuz’da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek’in başvurusunun ardından bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildiği ve savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de daha önce 2 Mayıs’ta etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuş ve ifade vermişti. Soruşturma süreci devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Çatalca'da Jet Ski Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı Çatalca'da Jet Ski Kazası... 1 Ölü, 1 Yaralı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Gaziantep’te Korku Dolu Anlar! Taksiciyi Rehin Alıp Polise Ateş Açtı Gaziantep’te Korku Dolu Anlar! Taksiciyi Rehin Alıp Polise Ateş Açtı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan Tehdit Gibi Açıklama: Hedef Bu Kez Ne ABD Ne de İsrail İran'dan Tehdit Gibi Açıklama
Kılıçdaroğlu, Kendisini Şehit Cenazesinde Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti Kılıçdaroğlu, Kendisini Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni
Hantavirüslü Gemide Tahliyeler Başladı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye'ye Getirilecek Hantavirüslü Gemide Tahliyeler Başladı
TÜİK'te Başkanlık Bilmecesi: Bakanlıktan 'Görev Süresi' Açıklaması Geldi TÜİK'te Başkanlık Bilmecesi: Bakanlıktan 'Görev Süresi' Açıklaması Geldi