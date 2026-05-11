Amedspor Kupayı Kaldırdı: Diyarbakır’da Büyük Coşku

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’de elde ettiği başarıyla Süper Lig’e yükseldi. Şampiyonluk, Diyarbakır’da Nevruz Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular taraftarları selamladı. Havai fişek gösterileri ve konserlerle süslenen kutlamalarda binlerce taraftar büyük coşku yaşadı.

BARIŞ VURGUSU

Kulüp Başkanı Nahit Eren, yaptığı konuşmada hem takımı hem de taraftarı tebrik ederek bu başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Eren, Amedspor’un barış, hoşgörü ve kardeşlik değerleriyle sahada yer aldığını vurguladı. Kutlamalarda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da bu başarının yalnızca sportif değil, aynı zamanda kentin ortak bir hikayesi olduğunu dile getirdi.

Tören, futbolcuların sahneye çıkarak madalyalarını alması ve şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA