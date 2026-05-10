Galatasaray Gözünü Karetsas'a Dikti

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Genk’in genç yıldızı Konstantinos Karetsas için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların, Avrupa devlerinin peşindeki 18 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

Dün Şampiyonluğunu Galatasaray transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Genk forması giyen genç yıldız Konstantinos Karetsas için harekete geçti.

Avrupa’nın birçok kulübünün radarında bulunan 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund’un da devrede olduğu ancak Genk’in talep ettiği 35 milyon euroluk bonservis nedeniyle geri adım attığı öne sürüldü. Galatasaray cephesinin ise yüksek potansiyeli nedeniyle bu rakama sıcak baktığı belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un raporunun ardından Başkan Dursun Özbek’in transfer için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Bu sezon Genk formasıyla 48 maça çıkan Karetsas, 3 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

