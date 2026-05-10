Kılıçdaroğlu, Kendisini Şehit Cenazesinde Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti
Çubuk’taki linç girişiminde yer alan ve aldığı hapis cezasıyla gündeme gelen Yakup Karakoç, yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek özür diledi, helallik istedi. Kılıçdaroğlu özrü kabul ederken iki isim kucaklaşarak poz verdi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sırasında çıkan olaylar sırasında linç edilmek istenmiş, yumruklu saldırıya uğramış; saldırıdan korunmak için götürüldüğü evin dışında 'yakın' sesleri yükselmişti.
3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Linç girişim esnasında grup içinde bulunan ve saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU, HELALLİK İSTEDİ
Kılıçdaroğlu ile buluşan Yakup Karakoç, o gün yaptıklarından utanç duyduğunu ve hiç unutmadığını söyleyerek özür diledi.
'VARIP ELİNİ ÖPEYİM, ÖZÜR DİLEYEYİM'
Kılıçdaroğlu’nun ofisinde ikili sohbet ederken o görüntüler ortaya çıktı.
Karakoç, hayatında iki olayı unutamadığını ve büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, “Estağfurullah” şeklinde yanıt verdi.
KUCAKLAŞTILAR
Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyen Yakup Karakoç, helallik istedi.Kılıçdaroğlu, özrü kabul ederken Karakoç ile kucaklaştı.
Kaynak: Haber Merkezi